Владимир Путин подписал закон о гарантии защиты минимального дохода должников
Президент России Владимир Путин 29 июня подписал закон, который гарантированно защищает минимальный доход граждан-должников от взыскания со стороны судебных приставов
Президент России Владимир Путин 29 июня подписал закон, который гарантированно защищает минимальный доход граждан-должников от взыскания со стороны судебных приставов.
В данном законе говорится, что зарплата и иные доходы должника, равные величине прожиточного минимума (сейчас 12 702 рубля – ред.), включаются в перечень имущества, на которое не может быть обращено взыскание по исполнительным документам.
Сам гражданин должен обратиться в Федеральную службу судебных приставов (ФССП) и указать счет, с которого нельзя списывать долг, сообщает «Лента.ру».
В документе также прописано, что данное правило не распространяется на взыскание алиментов, возмещение причиненного здоровью вреда и вреда в связи со смертью кормильца, а также на уплату административных и судебных штрафов.
Кроме того, закон разрешает банкам списывать денежные средства счетов должника в качестве возмещения задолженности за услуги ЖКХ и по «иным требованиям по обязательным платежам в бюджет и во внебюджетные фонды».
Закон о защите минимального дохода граждан от взыскания вступает в силу 1 февраля 2022 года.