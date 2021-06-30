Иван Жданов рассказал о передаче властями Турции данных и его перелетах российским силовикам
По словам Ивана Жданова, он сейчас находится «в пределах Евросоюза». Однако есть ряд стран, где ему находиться небезопасно. Такой страной является Турция
Бывший директор Фонда борьбы с коррупцией (ФБК внесен с реестр иностранных агентов и признан экстремистской организацией) Иван Жданов, который накануне был объявлен в международный розыск, рассказал, что правоохранительные органы Турции передали российским силовикам данные о его перелетах.
Политик сообщил телеканалу «Дождь», что данные о его перемещениях были переданы турками по запросу российских спецслужб.
По словам Ивана Жданова, он сейчас находится «в пределах Евросоюза». Однако есть ряд стран, где ему находиться небезопасно. Такой страной является Турция.
В России против соратника Алексея Навального возбуждены два уголовных дела по статье «Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта». В частности, политику инкриминируют неудаление фильма-расследования «Он вам не Димон» о тайных активах бывшего премьера Дмитрия Медведева.