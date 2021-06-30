На Урале работникам завода зарплату выплачивали продуктовыми карточками
По данным следствия, сотрудники предприятия «Урал» получали зарплату не деньгами, а продуктовыми карточками. Реальными деньгами зарплата не выплачивалась работникам с января по май 2021 года
Следственный комитет Свердловской области возбудил уголовное дело по факту невыплаты зарплаты на одном из предприятий в селе Русская Тавра.
По данным следствия, сотрудники предприятия «Урал» получали зарплату не деньгами, а продуктовыми карточками. Реальными деньгами зарплата не выплачивалась работникам с января по май 2021 года. Согласно Трудовому кодексу РФ, зарплата может выплачиваться только деньгами.
В СКР также сообщили, что выдача карточек вместо зарплаты была предотвращена на еще двух заводах, связанных с директором предприятия в Тавре - депутатом Красноуфимской городской думы от «Единой России» Владимиром Айметовым.
Портал E1 сообщает, что работники заводов могли расплатиться карточками только в нескольких продуктовых магазинах села. За коммунальные и другие услуги этим «фантиками» расплатиться нельзя.
Карточки представляют собой «зеленые ламинированные бланки Министерства сельского хозяйства и продовольствия РСФСР с надписью «Чек урожай-90», а также печатью предприятия».