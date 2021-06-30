«Трансфнеть» сообщила о загрязнении 350 тысяч тонн нефти в своих трубопроводах
Госкомпания «Транснефть» сообщила об обнаружении загрязненной хлорорганикой нефти в своих трубопроводах. В связи с происшествием компания временно приостановила прием нефти от «Самаранефтегаза» - дочернего предприятия «Роснефти»
Госкомпания «Транснефть» сообщила об обнаружении загрязненной хлорорганикой нефти в своих трубопроводах. В связи с происшествием компания временно приостановила прием нефти от «Самаранефтегаза» - дочернего предприятия «Роснефти».
В заявлении «Транснефти» говорится, что в пробах сырья из резервуаров нефтеперекачивающей станции (НПС) «Муханово» было выявлено превышение нормативного содержания хлорорганических соединений до 94 ppm (нормативное значение - не более 6 ppm). В госкомпании отметили, что в «Муханово» ведется прием нефти от единственного производителя - АО «Самаранефтегаз», сообщает РБК.
В связи с выявленным превышением нормы хлорорганических соединений прием нефти от «Самаранефтегаза» был приостановлен. Общий объем загрязненной хлорорганикой нефти в компании оценили в 350 тысяч тонн.
В «Роснефти» заявили, что пробы нефти, которые были отобраны «Самаранефтегазом» вместе с «Транснефтью», соответствуют ГОСТу. В компании заявили, что «Самаранефтегаз» принял все необходимые меры для исключения попадания хлорорганики в резервуары.