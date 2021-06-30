30 июня 2021, 02:08
Власти ЮАР разрешат женщинам выходить замуж за нескольких мужчин одновременно
В случае принятия этого закона жительницы ЮАР смогут выходить замуж за нескольких мужчин одновременно. При этом консерваторы выступили против данной инициативы, отметив, что многомужество разрушит африканскую культуру
Фото: eden-tour.ru
Правительство Южно-Африканской Республики (ЮАР) подготовило законопроект, который разрешает многомужество в стране.
Таблоид The Sun сообщает, что в случае принятия этого закона жительницы ЮАР смогут выходить замуж за нескольких мужчин одновременно. При этом консерваторы выступили против данной инициативы, отметив, что многомужество разрушит африканскую культуру.
Отметим, что мужчинам в этой стране уже разрешается иметь несколько жен. Кроме того, в ЮАР ранее были разрешены однополые браки и браки между несовершеннолетними.