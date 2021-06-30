30 июня 2021, 01:33
Режиссер клипов известных российских артистов Вадим Шатров скончался от коронавируса
Друг погибшего Антон Голубчик рассказал, что Вадим Шатров заразился COVID-19 в середине июня. Сам продюсер из больницы писал, что находится «на самой передовой борьбы между жизнью и смертью, без большей части легких»
Фото: m24.ru
Режиссер, дизайнер и продюсер Вадим Шатров скончался от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией. Ему было 45 лет.
Друг погибшего Антон Голубчик рассказал, что Вадим Шатров заразился COVID-19 в середине июня. Сам продюсер из больницы писал, что находится «на самой передовой борьбы между жизнью и смертью, без большей части легких».
Вадим Шатров снимал музыкальные клипы таким известным артистам как Дмитрий Маликов, МакSим, Дельфин, Animal Джаz и Noize MC.
Отметим, что певица МакSим находится в реанимации тяжелом состоянии с пневмонией. Она подключена к аппарату ИВЛ и введена в искусственную кому.