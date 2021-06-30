30 июня 2021, 01:01
СКР возбудил уголовное дело по факту массового заражения COVID-19 в тувинском детском лагере
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту массового заражения детей коронавирусом в оздоровительном лагере «Байлак» в Туве. Ранее сообщалось, что в лагере COVID-19 заразились 66 детей и 8 сотрудников учреждения
Фото: pulse19.ru
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту массового заражения детей коронавирусом в оздоровительном лагере «Байлак» в Туве. Ранее сообщалось, что в лагере COVID-19 заразились 66 детей и 8 сотрудников учреждения.
Уголовное дело возбуждено по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей», сообщает ТАСС.
По данным Минздрава Тувы, лагерь «Байлак» начал работу 10 июня, а через несколько дней у одного из детей обнаружили симптомы ОРВИ. Ребенка направили в больницу, где у него выявили COVID-19. Всех отдыхающих (174 ребенка) и сотрудников лагеря (33 человека) протестировали на коронавирус. У 66 детей и 8 сотрудников тесты оказались положительными.