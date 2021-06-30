Глава Роспотребнадзора потребовала полностью запретить массовые мероприятия из-за COVID-19
Главный санитарный врач России сообщила, что за последнюю неделю в регионах провели несколько массовых мероприятий, хотя в стране продолжается рост заболеваемости коронавирусом
Глава Роспотребнадзора Анна Попова обратилась к премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой поддержать запрет на проведение массовых мероприятий, в том числе политического характера, в регионах с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией по коронавирусу.
Главный санитарный врач России сообщила, что за последнюю неделю в регионах провели несколько массовых мероприятий, хотя в стране продолжается рост заболеваемости коронавирусом. Анна Попова добавила, что политические мероприятия в закрытых помещениях, например, проводятся без соблюдения социальной дистанции и масочного режима.
Проведение массовых мероприятий в нынешней ситуации глава Роспотребнадзора назвала недопустимым.
Напомним, что в Санкт-Петербурге на фоне роста заболеваемости прошел праздник выпускников «Алые паруса», гости которого не соблюдали социальную дистанцию и были в основном без защитных масок. В Москве прошел съезд «Единой России», во время которого видные российские чиновники находились в закрытом помещении без масок.