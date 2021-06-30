Сына Валентины Матвиенко заподозрили в предоставлении суду подложных документов
Сына спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко Сергея Матвиенко уличили в фальсификации документов, которые он предоставил суду на предварительном заседании по делу об организации полета в Иркутск частным бортом
Сына спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко Сергея Матвиенко уличили в фальсификации документов, которые он предоставил суду на предварительном заседании по делу об организации полета в Иркутск частным бортом. Напомним, что сын высокопоставленной чиновницы требует от турфирмы 6 млн рублей за отмененный им же рейс.
Глава турфирмы Key Point Club Наталья Костина, которая выступает ответчиком по делу, сообщила порталу Znak.com, что заявит о фальсификации договора на оказание услуг.
В суде адвокаты Сергея Матвиенко предоставили документ, согласно которому за отмену частного рейса стоимостью 10,6 млн рублей по инициативе заказчика никакого штрафа не предусмотрено. В настоящем договоре было указано, что за отмену рейса полагается штраф в размере 25% от стоимости перелета.
Компания Key Point Club должна была организовать для Сергея Матвиенко перелет из Петербурга в Иркутск и обратно. Позже клиент отменил рейс и заявил, что штраф за это не предусмотрен. Туркомпания вернула ему 7,95 млн рублей, а 2,65 млн рублей удержала в виде штрафа. Матвиенко в ответ подал на Key Point Club в суд с требованием вернуться ему 2,65 млн рублей и доплатить еще 3,5 млн рублей за нарушение срока возврата средств.