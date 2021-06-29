Сын главы правительства Ярославской области утопил в пруду Tesla Model S
В подмосковной Барвихе в пруду утонул дорогостоящий автомобиль Tesla. За рулем электрокара находится 21-летний сын главы правительства Ярославской области Дмитрия Степаненко Артем
В подмосковной Барвихе в пруду утонул дорогостоящий автомобиль Tesla. За рулем электрокара находится 21-летний сын главы правительства Ярославской области Дмитрия Степаненко Артем.
Портал 76.ru сообщает, что инцидент в элитном подмосковном поселке произошел утром 29 июн в районе Подушкинского шоссе. Артем Степаненко потерял управление, после чего его Tesla врезалась в отбойник и слетела в пруд.
Дмитрий Степаненко подтвердил информацию о ДТП и сообщил, что с его сыном все в порядке. Причиной ДПТ чиновник назвал «такую дорожную обстановку».
Артем Степаненко утопил в пруду Tesla Model S, стоимость которой составляет около 7 млн рублей.
Отметим также, что главу ярославского правительства Дмитрия Степаненко называют другом младшего сына экс-генпрокурора Юрия Чайки Игоря. Несколько лет назад фирма отца чиновника «Альянс Отель Менеджмент» предоставляла структурам Чайки консультантов, которые помогли им приобрести гостиничный комплекс в Крыму. Об этом сообщается в расследовании «Новой газеты», «7х7» и «Трансперенси Интернешнл»