Производитель воды «Новотерская» может закрыться из-за продажи единственной к заводу дороги экс-супруге чиновника
В бедственном положении предприятие оказалось из-за того, что единственную дорогу к заводу выкупила и закрыла для проезда Нурет Кайшева, которая приходится бывшей женой экс-главе правительства Карачаево-Черкесии Владимира Кайшева
Ставропольский завод «Кавминводы», который разливает минеральную воду марки «Новотерская», оказался на грани закрытия. В бедственном положении предприятие оказалось из-за того, что единственную дорогу к заводу выкупила и закрыла для проезда Нурет Кайшева, которая приходится бывшей женой экс-главе правительства Карачаево-Черкесии Владимира Кайшева.
Региональное издание «Блокнот» сообщает, что Нурет Кайшева выкупила единственные подъездные пути к заводу «Кавминводы» в 2017 году и заблокировала проезд для большегрузного транспорта. Свое решение она мотивировала тем, что фуры наносят ущерб дороге.
Завод с тех пор использовал легковые автомобили, но в июне текущего года на дороге появилась охрана, которая перестала пропускать транспорт с продукцией «Кавминводы».
Ставропольский завод минеральных вод приостановил работу до 30 июня, а в июле и вовсе может закрыться. При этом на данном предприятии трудятся 250 человек, которые рискуют стать безработными.
28 июня сотрудники завода попытались записать обращение для Прямой линии президента Владимира Путина. Тогда к людям приехал депутат Минераловодского горокруга от «Единой России» Юрий Зимин, который пообещал сотрудникам трудоустройство на другом предприятии «с лёгкой руки экс-председателя правительства КЧР».
В свою очередь Владимир Кайшев заявил, что строительство завода «Кавминводы» в 1990-х годах было незаконным, а принадлежащая предприятию скважина с минеральной водой якобы является собственностью находящегося на одной дороге с заводом санатория.