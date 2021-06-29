29 июня 2021, 16:14
Роспотребнадзор закрыл десятки пляжей в Крыму из-за ухудшения качества воды
Управление Роспотребнадзора по республике Крым закрыло 83 пляжа в связи с ухудшением качества морской воды после наводнения, вызванного тропическими ливнями
Фото: 24tv.ua
Управление Роспотребнадзора по республике Крым закрыло 83 пляжа в связи с ухудшением качества морской воды после наводнения, вызванного тропическими ливнями.
Ранее в Ялте и Керчи, которые наиболее сильно пострадали в результате наводнения, ввели трехдневный запрет на купание в море. Одновременно с этим специалисты санитарного ведомства организовали исследования воды на наличие возбудителей холеры и других инфекционных заболеваний.
Когда пляжи возобновят работу в штатном режиме, не сообщается