Власти Москвы могут распространить систему QR-кодов на магазины и общественный транспорт
Власти Москвы рассматривают вопрос о распространении действия системы QR-пропусков на общественный транспорт и торговые объекты. Сейчас такая система действует только для посещения ресторанов и кафе
Власти Москвы рассматривают вопрос о распространении действия системы QR-пропусков на общественный транспорт и торговые объекты. Сейчас такая система действует только для посещения ресторанов и кафе.
Глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк в эфире Первого канала заявил, что общественный транспорт и магазины «может быть присоединятся» к системе QR-пропусков, оформить которые могут привитые от коронавируса граждане, переболевшие с антителами или те, кто предоставит отрицательный ПЦР-тест на коронавирус (срок его действия всего три дня – ред.).
Одновременно с этим г-н Немерюк подчеркнул, что такие требования будут введены «не совсем в ближайшее время».
Кроме того, QR-коды мэрия Москвы может ввести для посещения театров и кинотеатров. «А через пару месяцев может дойти и до транспорта», - отметил чиновник.
Напомним, что для ресторанов и кафе система QR-кодов была введена 28 июня. Омбудсмен в сфере ресторанного бизнеса в Москве Сергей Миронов сообщил, что за первый день работы заведений общепита по «бесковидной» системе их выручка упала на 80%.
В мэрии Москвы заявили, что окажут рестораторам помощь в виде отсрочки от уплаты арендных площадей, льготных кредитов и субсидий.