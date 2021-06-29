Депутат Мосгордумы предложил отправить футболистов сборной на стажировку в ГБУ «Жилищник»
Депутат Мосгордумы Магомет Яндиев после вылета сборной России по футболу с Евро-2020 по итогам группового этапа предложил отправить игроков на стажировку в ГБУ «Жилищник»
Депутат Мосгордумы Магомет Яндиев после вылета сборной России по футболу с Евро-2020 по итогам группового этапа предложил отправить игроков на стажировку в ГБУ «Жилищник».
Парламентарий считает, что в коммунальной компании футболисты научатся «чувствовать себя единым целым, коллективно преодолевать трудности и никогда не терять оптимизма».
В беседе с изданием «Подъем» Магомед Яндиев признался, что своей инициативой он пытается привлечь внимание к работе «Жилищника», так как на коммунальщиков поступает много жалоб.
«Мы рассчитываем, что вот эта связка — проигравшая сборная и «Жилищник» — будет у всех на слуху, все об этом будут говорить и шутить. Рассчитываем на привлечение внимания. Но если РФС надумает в каком-то виде согласиться, мы уже имеем договоренности с рядом «жилищников», что они готовы в той или иной форме принять их на работу, на стажировку», - заявил депутат.