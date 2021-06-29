Россиян обяжут предоставлять сертификаты о вакцинации при плановой госпитализации
Минздрав России разработал проект приказа, который обязывает граждан предоставлять сертификат о вакцинации против коронавируса при плановой госпитализации или заселении в санатории
Минздрав России разработал проект приказа, который обязывает граждан предоставлять сертификат о вакцинации против коронавируса при плановой госпитализации или заселении в санатории. Соответствующий документ был разработан в рамках реализации мер профилактики распространения COVID-19 в медицинских учреждениях.
Напомним, что в Москве еще в середине июня ввели новые правила оказания плановой медпомощи, согласно которым на лечение могут рассчитывать только привитые от коронавируса пациенты. Исключение сделано только для экстренных случаев, оказания паллиативной помощи, а также для пациентов с онкологией и заболеваниями крови.
В Москве и некоторых других регионах России также была введена обязательная вакцинация от коронавируса для отдельных категорий граждан. По данным РБК, после введения частично обязательной вакцинации число граждан, сделавших хотя бы одну прививку, выросло с 13,9 млн человек до 19,9 млн человек по сравнению с маем.