Потери курортов Краснодарского края из-за введения ковид-паспортов оценили в 55 млрд рублей
Финансовые потери Краснодарского края из-за введения антиковидных ограничений для туристов могут составить 40-55 млрд рублей. В такую сумму убытки кубанских курортов оценили в Ассоциации туроператоров России (АТОР)
Финансовые потери Краснодарского края из-за введения антиковидных ограничений для туристов могут составить 40-55 млрд рублей. В такую сумму убытки кубанских курортов оценили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).
Напомним, что с 1 июля 2021 года гостиницы и пансионаты Краснодарского края должны будут заселять только тех туристов, которые смогут предоставить сертификат о вакцинации против коронавируса или отрицательный ПЦР-тест. С 1 августа заселять можно будет только привитых отдыхающих.
Участники туристического рынка считают, что если региональные власти не введут послабления, то краснодарские курорты потеряют значительную часть туристов, сообщает Znak.com.
Эксперты указали, что с июля по сентябрь 2021 года поездки в Краснодарский край планировали 6,5 млн туристов. Однако из-за требования о вакцинации от поездок на Кубань могут отказаться от 50 до 80% туристов.
«Потери Краснодарского края по июлю могут составить 20-25% от прогнозируемого турпотока. Многие не готовы платить за ПЦР-тесты. В основном это семейные туристы с небольшими суммами путевок, где цена за тесты составит 20-25% и выше от стоимости размещения», - сообщили в АТОР.
Ранее портал SuperJob провел опрос среди россиян и выяснил, что ради поездки на курорты Краснодарского края прививку от коронавируса готовы сделать только 3% респондентов.