29 июня 2021, 13:56
Полицейских и волонтеров «Лизы Алерт» отправили на поиски пропавшего сына Алексея Мордашова
С заявлением о пропаже Кирилла Мордашова обратилась его девушка, которая заявила, что приходится невестой молодому человеку. Она рассказала, что сын олигарха ушел из дома и перестал выходить на связь
Фото: mishen24.ru
Волонтеров поискового отряда «Лиза Алерт» и сотрудников полиции отправили разыскивать пропавшего сына миллиардера и владельца «Северстали» Алексея Мордашова.
С заявлением о пропаже Кирилла Мордашова обратилась его девушка, которая заявила, что приходится невестой молодому человеку. Она рассказала, что сын олигарха ушел из дома и перестал выходить на связь.
Telegram-канал Baza пишет, что Кирилла Мордашова волонтеры и полицейские нашли вечером того же дня. Сам он рассказал, что ушел из дома из-за ссоры с девушкой. Он рассчитывал, что она соберет свои вещи и покинет их квартиру.