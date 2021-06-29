29 июня 2021, 13:48
Бизнесмен Евгений Пригожин подал в суд на The Insider и потребовал от редакции 5 млн рублей
Прокремлевский бизнесмен Евгений Пригожин, которого российские журналисты окрестили «поваром Путина», направил в суд иск о защите чести, достоинства и деловой репутации к изданию The Insider
Фото: The Insider
Прокремлевский бизнесмен Евгений Пригожин, которого российские журналисты окрестили «поваром Путина», направил в суд иск о защите чести, достоинства и деловой репутации к изданию The Insider.
Telegram-канал «Кепка Пригожина» сообщает, что в своем иске бизнесмен требует от редакции издания опровержения сведений, которые порочат его честь, а также выплатить ему компенсацию в размере 5 млн рублей.
Также Пригожин требует от главного редактора The Insider Романа Доброхотова и журналиста Дениса Билунова опубликовать в своих Twitter опровержения ранее опубликованного материала.
О какой статье The Insider идет речь в судебном иске, не уточняется.