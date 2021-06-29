Семья главы МВД Владимира Колокольцева владеет недвижимостью на 2 млрд рублей
Издание «Проект» опубликовало полную версию расследования о недвижимости родственников главы МВД России Владимира Колокольцева. Это имущество было получено, в том числе благодаря связям с измайловским «авторитетом»
Издание «Проект» опубликовало полную версию расследования о дорогостоящей недвижимости родственников главы МВД России Владимира Колокольцева. Журналисты выяснили, что это имущество было получено, в том числе благодаря связям с измайловским «авторитетом».
По данным издания, Владимир Колокольцев до назначения на должность главы российской полиции был дружен с людьми, связанными с измайловской ОПГ, а именно со Львом Череповым по кличке Череп. В 90-е годы этот человек был «консультантом по юридическим вопросам» олигарха Михаила Черного, которого в прошлом называли «алюминиевым королем России». Лев Черепов «водил чиновников в рестораны, бани» и «выяснял, какой откат нужен».
Владимир Колокольцев был дружен и с племянником Черепова Павлом Задориным. Последний вместе со своим братом Валерием в 2014 году был владельцем крупного таможенного терминала «Селятино» в Московской области, который предназначался для импорта подакцизных товаров.
Братья Задорины, по словам источников «Проекта», тесно дружили с тогдашним главой Росалкогольрегулирования Игорем Чуяном, который в свою очередь покровительством друга президента Аркадия Ротенберга. Источники утверждают, что во многом благодаря поддержке Чуяна Колокольцев стал главой МВД.
После назначения на высокую должность семья сестры жены Владимира Колокольцева Зои Бердичевской, которая жила в Ростовской области, приобрела особняк на Рублевке стоимостью около 200 млн рублей. В 2016 году супруга Льва Черепова Лилия Каиль «переписала» на сына Колокольцева Александра имение на Рублевке стоимостью не менее 1,2 млрд рублей. Сейчас данные об этой сделке удалены из кадастровых данных.
«Проект» выяснил, что семья главы МВД владеет недвижимостью общей стоимостью более 2 млрд рублей. В собственности семьи помимо двух особняков на Рублевке находятся апартаменты в «Москва-Сити», квартира и парковочные места в Тверском районе, а также три квартиры на Ленинском проспекте.