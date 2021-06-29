29 июня 2021, 12:55
Германия запретила россиянам приезжать в страну из-за распространения новых штаммов
Накануне Институт Роберта Коха (RKI), подчиняющийся Минздраву ФРГ, включил Россию и Португалию в список стран, где распространяются опасные мутации COVID-19. Также в это список попали Бразилия, Великобритания, Индия, Португалия и ЮАР
Фото: Газета.ру
Власти Германии ввели запрет въезд в страну российских граждан из-за высоких темпов распространения новых штаммов коронавируса в нашей стране.
Накануне Институт Роберта Коха (RKI), подчиняющийся Минздраву ФРГ, включил Россию и Португалию в список стран, где распространяются опасные мутации COVID-19. Также в это список попали Бразилия, Великобритания, Индия, Португалия и ЮАР.
Власти страны в целях предотвращения ввоза в Германию новых и более заразных штаммов COVID-19 ввели в отношении поездок из России в Германию общего запрета на въезд и передвижение. Данное решение уже вступило в силу.
Напомним, что ранее в Германии признали «невакцинированными» тех, кто сделал прививку от коронавирусной инфекции российскими вакцинами.