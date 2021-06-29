29 июня 2021, 12:45
В России зарегистрировали максимальное количество смертей от коронавируса
По данным федерального оперштаба по борьбе с COVID-19, за прошедшие сутки в России от осложнений, вызванных коронавирусом, скончались 652 человека. Всего за период пандемии умерло 134 545 человек
Фото: progorodsamara.ru
В России выявили максимальное с начала пандемии коронавируса количество смертей ковидных пациентов.
По данным федерального оперштаба по борьбе с COVID-19, за прошедшие сутки в России от осложнений, вызванных коронавирусом, скончались 652 человека. Всего за период пандемии умерло 134 545 человек.
В Москве за минувшие сутки от COVID-19 скончался 121 человек, а в Петербурге – 119. Для северной столицы этот показатель стал рекордным.
По данным на утро 29 июня, в России выявили 20 616 новых случаев инфицирования коронавирусом. В Москве выявили 6 209 новых случаев заражения, в Петербурге – 1374, в Московской области – 2 453.