Российские власти отказались от плана привить о коронавируса 60% населения
Российские власти пока отказались от плана привить от коронавируса 60% взрослого населения. При нынешних темпах вакцинации чиновники рассчитывают привить хотя бы 30-35% граждан
Российские власти пока отказались от плана привить от коронавируса 60% взрослого населения. При нынешних темпах вакцинации чиновники рассчитывают привить хотя бы 30-35% граждан. Такие цифры содержатся в новом плане вакцинации, который федеральный оперативный штаб начал передавать в регионы, сообщает «Дождь».
Ранее оперштаб под руководством Татьяны Голиковой требовал от региональных властей привить 60% взрослого населения к 1 сентября. Теперь новый средний показатель необходимого вакцинированного населения составляет 30−35% с учетом тех, у кого уже есть антитела.
Источники телеканала сообщили, что план вакцинации сделали более гибким, так как «ни один регион 60% населения к осени не привьет».
Между тем, в пресс-службе Минздрава РФ заявили, что ведомство план вакцинации до 30% не сокращало. Министерство по-прежнему считает, что для достижения коллективного иммунитета необходимо вакцинировать 60% населения без учета детей до 18 лет.