В Греции нашли картины Пабло Пикассо и Пита Мондриана, похищенные из галереи в 2012 году
Силовики нашли картину «Женская голова» Пикассо, написанную в 1939 году, и полотно «Ветряная мельница» Мондриана, созданное в 1908 году. На обратной стороне картины Пикассо есть рукописное посвящение автора греческому народу за вклад в борьбе с нацизмом
В Греции следователи обнаружили украденные в 2012 году из Национальной галереи картины художников Пабло Пикассо и Пита Мондриана.
Силовики нашли картину «Женская голова» Пикассо, написанную в 1939 году, и полотно «Ветряная мельница» Мондриана, созданное в 1908 году. На обратной стороне картины Пикассо есть рукописное посвящение автора греческому народу за вклад в борьбе с нацизмом. Стоимость «Женской головы» оценивается в 20 млн евро.
Обе картины были похищены неизвестными еще в 2012 году из Национальной галереи. Кража была совершена за день до закрытия галереи на капитальный ремонт. Все это время судьба полотен оставалась неизвестной.
По делу о краже картин полиция задержала 49-летнего грека. Он пытался вывезти полотна за границу для продажи на черном рынке.