Силовики пришли с обысками к журналистам «Проекта» из-за расследования о бизнесмене Илье Трабере
Сотрудники правоохранительных органов утром во вторник пришли с обысками к главному редактору издания «Проект» Роману Баданину и журналистке Марии Жолобовой
Сотрудники правоохранительных органов утром во вторник пришли с обысками к главному редактору издания «Проект» Роману Баданину и журналистке Марии Жолобовой.
Телеграм-канал «Проекта» сообщает, что сегодня должно было выйти расследование Марии Жолобовой об элитном имуществе родственников главы МВД Владимира Колокольцева. В понедельник издание опубликовало расширенный анонс этого расследования, в котором рассказывалось об особняке на Рулевке и люксовых авто, записанных на сестру жены министра.
В свою очередь адвокат Василий Кушнир сообщил «МБХ медиа», что обыск у журналистки проходит по делу о клевете на петербургского бизнесмена Илью Трабера. Речь идет о совместном расследовании Жолобовой и Баданина «Питерские. Отец и сын» о друге президента Владимира Путина Илье Трабере.
Этот фильм-расследование вышел на телеканале «Дождь» еще в 2017 году. Дело о клевете было возбуждено в том же году в отношении неустановленного лица. Илья Трабер считае клеветой фразы «король бандитского Петербурга», «член тамбовской группировки», «криминальный авторитет», «Трабер – единственный из живых криминальных авторитетов, знакомство с которым признавал Владимир Путин».
По версии следствия, данные утверждения нанесли Илье Траберу «психотравмирующие действия, которые повлекли тяжкий вред здоровью».