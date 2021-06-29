29 июня 2021, 10:59
В Подмосковье во время «суперливня» и ураганного ветра погибли четыре человека
В Королеве на ребенка упала ветка дерева. От полученных травм он скончался до приезда «скорой помощи». В Богородском округе Подмосковья три человека утонули в водосточном коллекторе. Один из погибших - ребенок
Фото: 1tvnet.ru
В Московской области во время вчерашнего «суперливня», который сопровождался ураганным ветром, погибли четыре человека.
По данным радиостанции «Говорит Москва», в Королеве на ребенка упала ветка дерева. От полученных травм он скончался до приезда «скорой помощи». В Богородском округе Подмосковья три человека утонули в водосточном коллекторе. Один из погибших - ребенок.
Информации о жертвах стихии в Москве пока информации нет.
Напомним, что 28 июня в московском регионе прошел сильный дождь с грозами, градом и сильными порывами ветра до 23 метров в секунду. В столице затопило несколько магистралей и переходы станций метро. Ветром повалило сотни деревьев и сорвало крыши зданий. В Подмосковье из-за ураганного ветра опрокинулся башенный кран.