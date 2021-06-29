29 июня 2021, 08:18
Только 3% россиян оказались готовы сделать прививку от COVID-19 ради поездки на Кубань
Россияне оказались не готовы делать прививку от коронавируса ради отдыха в Краснодарском крае. Вакцинироваться из-за предстоящей поездки на отечественные курорты согласны только 3% граждан
Фото: cityreporter.ru
Россияне оказались не готовы делать прививку от коронавируса ради отдыха в Краснодарском крае. Вакцинироваться из-за предстоящей поездки на отечественные курорты согласны только 3% граждан.
Согласно опросу, проведенному сервисом SuperJob, привиться ради поездки на российское Черное море согласны лишь 3%. Еще 19% опрошенных заявили, что собираются вакцинироваться независимо от условий, действующих в Краснодарском крае. 53% заявили, что не будут ставить прививку «в любом случае».
Напомним, что в Краснодарском крае с 1 июля отели, гостиницы, пансионаты и санатории будут принимать гостей только при наличии отрицательного ПЦР-теста или сертификата о вакцинации. С 1 августа заселиться можно будет только по сертификату о прививке.