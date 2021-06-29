29 июня 2021, 08:07
Петербургский полицейский во время отпуска в Сочи сбил подростка на «зебре»
Сотрудник ДПС из Санкт-Петербурга во время отпуска в Сочи совершил наезд на 13-летнего подростка на «зебре» и скрылся с места происшествия. Полицейский уже задержан
Фото: zebra-tv.ru
Сотрудник ДПС из Санкт-Петербурга во время отпуска в Сочи совершил наезд на 13-летнего подростка на «зебре» и скрылся с места происшествия. Полицейский уже задержан.
В пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю сообщили, что ДТП произошло 26 июня на улице 20-й горно-стрелковой дивизии Хостинского района Сочи. Полицейский на автомобиле Hyundai на нерегулируемом пешеходном переходе сбил 13-летнего подростка. Мальчик был госпитализирован с травмами различной степени тяжести.
Сотрудник ДПС с места аварии скрылся, а его личность установили в ходе оперативно-розыскных мероприятий. От прохождения медицинского освидетельствования задержанный отказался.
В МВД сообщили, что сотрудник ДПС, сбивший подростка, был уволен из правоохранительных органов.