Власти Москвы сделали въезд в район Патриарших прудов по прописке
Проезд разрешается только автомобилистам с пропиской в районе Патриарших прудов или другим документом, подтверждающем проживание там. При этом пешеходов пускают на Патриаршие пруды без ограничений
Фото: kudamoscow.ru
Мэрия Москвы в качестве эксперимента по выходным дням в вечернее время стала ограничивать въезд на Патриаршие пруды для водителей, которые не имеют прописки в этом районе.
Проезд разрешается только автомобилистам с пропиской в районе Патриарших прудов или другим документом, подтверждающем проживание там. При этом пешеходов пускают на Патриаршие пруды без ограничений.
Муниципальный депутат Пресненского района Москвы Виктория Пальгова рассказала РБК, что такой эксперимент власти решили провести из-за жалоб местных жителей на шум и автомобильные пробки, так как «Патрики» является популярным местом для отдыха жителей и гостей столицы.
В мэрии Москвы въезд в район Патриарших прудов по прописке пока не прокомментировали.