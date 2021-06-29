В даркнете начали продавать поддельные QR-коды для посещения московских ресторанов
В Москве 28 июня вступили в силу новые правила посещения ресторанов и кафе, а в продаже в даркнете сразу же появились поддельные QR-коды для посещения заведений общепита
В Москве 28 июня вступили в силу новые правила посещения ресторанов и кафе, а в продаже в даркнете сразу же появились поддельные QR-коды для посещения заведений общепита.
Директор экспертных сервисов BI.ZONE Евгений Волошин рассказал, что на теневых форумах было обнаружено более десяти объявлений с предложением за деньги оформить QR-код, необходимый для посещения ресторанов и кафе.
По словам Волошина, ранее в даркнете размещалась информация о продаже поддельных сертификатов о вакцинации против коронавируса, но теперь более актуальной стала продажа QR-кодов, которые выдаются привитым и переболевшим гражданам.
Фальшивые QR-коды продаются в среднем за 11 тысяч рублей.
На фоне сообщений о продаже поддельных сертификатов о вакцинации против коронавируса, отрицательных ПЦР-тестов и справок о наличии антител власти предупредили граждан об уголовной ответственности за подделку документов. Наказанием за данное правонарушение является лишение свободы сроком на один год.