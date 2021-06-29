Глава Минспорта Франции призвала футбольных фанатов отказаться от поездки в Петербург
Министр спорта Франции Роксана Марасиняню призвала футбольных болельщиков отказаться от поездки в Санкт-Петербург на четвертьфинальный матч Евро-2020
Фото: dsnews.ua
Министр спорта Франции Роксана Марасиняню призвала футбольных болельщиков отказаться от поездки в Санкт-Петербург на четвертьфинальный матч Евро-2020.
Чиновница заявила, что в России наблюдается рост заболеваемости коронавирусом, поэтому ради собственного здоровья болельщикам лучше отказаться от поездки в Петербург.
Роксана Марасиняню напомнила футбольным фанатам, что после возвращения из России болельщикам им придется провести две недели на карантине, а значит, они не смогут попасть на полуфинал Евро-2020 в Лондон.
Напомним, ранее финские власти сообщили, что как минимум у 120 болельщиков, которые вернулись из Петербурга, ПЦР-тесты на коронавирус оказались положительными.