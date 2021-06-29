В Москве на фоне массовой вакцинации оказалось невозможно получить медотвод от прививки
Журналист издания обзвонил поликлиники, чтобы узнать, какие данные нужно предоставить для получения медицинского отвода от прививки против COVID-19, и выяснил, что получить необходимую справку можно только в пяти клиниках и больницах столицы
В Москве на фоне вакцинации населения от коронавируса оказалось невозможно получить медотвод от прививки. Об этом сообщает издание Readovka.
Журналист издания обзвонил поликлиники, чтобы узнать, какие данные нужно предоставить для получения медицинского отвода от прививки против COVID-19, и выяснил, что получить необходимую справку можно только в пяти клиниках и больницах столицы.
При этом обзвон поликлиник из списка показал, что получить медотвод от прививки в Москве невозможно. Так, в ГКБ им.Кончаловского заявили журналисту, что у них не оформляют медотводы. В ДКЦ №1 вместо контактного номера указан телефон единой справочной, по которому получить необходимую информацию не удалось.
В поликлинике №218 сообщили, что справку о медотводе можно получить только при повторном обращении. Первый же медотвод нужно получить в поликлинике по месту жительства.
В оставшихся поликлиниках трубку не поднимали, а узнать удаленно информацию об освобождении от прививки не получилось.
Напомним, что из-за роста заболеваемости коронавирусом в Москве была введена обязательная вакцинация для некоторых категорий работающих граждан. Власти разрешили работодателям отстранять сотрудников, отказывающихся от вакцинации, без выплаты зарплаты.