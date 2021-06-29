Чехия потребовала от России 25 млн евро компенсации за взрывы на складе в Врбетице
Издание Mlada fronta Dnes сообщает, что накануне замглавы МИД Чехии Мартин Смолек вручил российскому послу Александру Змеевскому ноту с требованием полностью возместить ущерб
Власти Чехии потребовали от России 25,5 млн евро в качестве компенсации ущерба за взрывы на складе боеприпасов в Врбетице, который произошли в 2014 году. Напомним, что чехи считают причастными к инциденту сотрудников российских спецслужб.
Издание Mlada fronta Dnes сообщает, что накануне замглавы МИД Чехии Мартин Смолек вручил российскому послу Александру Змеевскому ноту с требованием полностью возместить ущерб.
Часть денег пойдет на выплату компенсации для муниципалитетов и регионов, а другая часть – на выплаты отдельным гражданам.
Ранее сообщалось, что по делу о взрывах на складе боеприпасов в розыск были объявлены сотрудники ГРУ Александр Петров и Руслан Боширов, которых британские власти также подозревают в отравлении Сергея Скрипаля боевым ядом «Новичок».
По версии чешских властей, российские спецслужбы решили подорвать склад, так как считали, что там хранит оружие болгарский бизнесмен Емельян Гебрев, который поставлял боеприпасы на Украину во время конфликта на Донбассе. Самого бизнесмена и его сына также пытались отравить «Новичком».