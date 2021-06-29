29 июня 2021, 01:35
В Германии отказались считать вакцинированными привитых «Спутником V»
«В целом ситуация такова, что только те вакцины, которые допущены в ЕС, признаются», - заявил представитель пресс-службы германского Минздрава Себастьян Гюльде
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Власти Германии отказались считать привитых российским препаратом «Спутник V» людей вакцинированными до тех пор, пока вакцина не будет одобрена в Евросоюзе.
«В целом ситуация такова, что только те вакцины, которые допущены в ЕС, признаются», - заявил представитель пресс-службы германского Минздрава Себастьян Гюльде, слова которого приводит «Интерфакс».
Напомним, что Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) до сих пор не допустило российскую вакцину «Спутник V» для оборота в странах Евросоюза, однако отдельные страны закупили этот препарат. «Спутником» вакцинируют граждан Венгрии, а также привили жителей республики Сан-Марино.