Непривитый глава Кубани Вениамин Кондратьев защищается от COVID-19 «блокатором вирусов»
Глава Краснодарского края, который призывает граждан вакцинироваться, но сам так и не привился от коронавируса, появился на публике с «блокатором вируса» на шее
Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев, который призывает граждан вакцинироваться, но сам так и не привился от коронавируса, появился на публике с «блокатором вируса» на шее.
Telegram-канал Readovka сообщает, что кубанский губернатор, судя по всему, решил защищаться от COVID-19 с помощью специального бейджа с антисептиком и хлором.
Речь идет о японской разработке Nanoclo2 стоимостью 650 рублей. Производитель обещает, что блокатор вирусов уничтожает патогенные микроорганизмы в радиусе метра. Такое средство подходит для сотрудников и посетителей больниц, детских учреждений, банков, а также пассажиров общественного транспорта.
Напомним, что несколько дней назад Вениамин Кондратьев ужесточил правила заселения туристов в краснодарские отели и пансионаты. С 1 июля гости должны предоставлять сертификаты о вакцинации или отрицательные ПЦР-тесты на коронавирус, а с 1 августа заселять будут только привитых туристов.