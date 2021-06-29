29 июня 2021, 00:34
Следствие намерено заочно арестовать соратника Алексея Навального Ивана Жданова
Следователь вызвал в Нагатинский райсуд Москвы адвоката бывшего директора Фонда борьбы с коррупцией (включен в реестр инагентов и признан экстремистской организацией) Ивана Жданова
Фото: rtvi.com
Следователь вызвал в Нагатинский райсуд Москвы адвоката бывшего директора Фонда борьбы с коррупцией (включен в реестр инагентов и признан экстремистской организацией) Ивана Жданова.
Защитник политика Владимир Воронин сообщил «МБХ медиа», что следователь сообщил ему о намерении заочно арестовать его клиента.
11 июня Ивана Жданова уже объявили в розыск. При этом в основании для объявления в розыск было указано, что директор ФБК «разыскивается по статье УК», а по какой, не уточнялось. Предположительно, арест Жданова связан с уголовным делом о не удалении фильма-расследования «Он вам не Димон» о тайных активах бывшего премьер-министра Дмитрия Медведева.