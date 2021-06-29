Омбудсмен Татьяна Москалькова пообещала разобраться с включением центра «Насилию.нет» в реестр инагентов
Уполномоченный по правам человека при президенте России Татьяна Москалькова пообещала проверить материалы дела о внесении правозащитного центра «Насилию.нет» в реестр «иностранных агентов»
Уполномоченный по правам человека при президенте России Татьяна Москалькова пообещала проверить материалы дела о внесении правозащитного центра «Насилию.нет» в реестр «иностранных агентов».
Омбудсмен отметила, что не понимает, по каким причинам организация, связанная с защитой женщин от насилия, была признана инагентом. «Буду разбираться», - заявила Татьяна Москалькова, слова которой приводит «Интерфакс».
Уполномоченный по правам человека сообщила, что в ближайшее время направит необходимые обращения в Минюст, чтобы установить, правильно ли «Насилию.нет» был присвоен статус иноагента.
Напомним, что кризисный центр «Насилию.нет» был внесен Минюстом в реестр «иноагентов» в конце 2020 года. Руководитель организации Анна Ривина сообщила тогда в Facebook, что «95 процентов им прилетело за законопроект против насилия, а 5 процентов - за пропаганду ЛГБТ». Отметим, что российский Минюст считает тему домашнего насилия в нашей стране «преувеличенной».