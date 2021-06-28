На Москву обрушился «суперливень» с грозой. Дороги и машины затопило
Жители столицы выкладывают в соцсети фото и видео ушедших под воду дорог и машин, а также потопа в переходах станций метрополитена. Порывами ураганного ветра с нескольких зданий срывало крыши и роняло башенные краны
В Москве из-за сильных ливней, которые сопровождались ураганным ветром и грозой, полностью затопило некоторые улицы и магистрали.
Жители столицы выкладывают в соцсети фото и видео ушедших под воду дорог и машин, а также потопа в переходах станций метрополитена. Порывами ураганного ветра с нескольких зданий срывало крыши и роняло башенные краны. В Щелково молния ударила в трансформаторную будку.
На участках Филевской и Калужско-Рижской линий метро из-за подтопления было приостановлено движение электропоездов. На станции «Ясенево» вода не только залила вестибюль, но и попала на платформу. Кроме того, Департамент транспорта столицы сообщил о сбое в движении трамваев из-за подтоплений и падения деревьев на контактную сеть.
По данным синоптиков, в Москве во время «суперливня» могло выпасть до 70% месячной нормы осадков.