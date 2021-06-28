Нотариальная палата удалила сведения об инвесторах фонда дочери Сергея Шойгу
Нотариальная палата удалила данные о трех инвесторах венчурного фонда, которым управляет младшая дочь главы Минобороны Ксения Шойгу. Данная информация пропала после выхода расследования о бизнесе дочери министра
Нотариальная палата удалила данные о трех инвесторах венчурного фонда Sistema SmartTech, которым управляет младшая дочь главы Минобороны Ксения Шойгу. Данная информация пропала после выхода расследования «Открытых медиа» о бизнесе дочери министра, которой активно помогают крупные предприниматели.
По данным издания, фонд Sistema SmartTech был создан в 2020 году, а его объем составил 5 млрд рублей. Управляющим партнером фонда является Ксения Шойгу, а якорным инвестором - АФК «Система» Владимира Евтушенкова. Последняя обещала вложить в фонд 1,5 млрд рублей.
17 декабря 2020 года к инвесторам фонда присоединилась компания «Фотон-Инвест», принадлежащая акционеру «Сибура», бывшему члену совета директоров «Газпромбанка» Дмитрию Конову. 26 марта 2021 года — структура государственной группы ВТБ «БФ Секьюритиз», а 30 апреля — «Холдинг стратегического развития», который принадлежит закрытому паевому фонду семьи акционера «Лукойла» Вагита Алекперова.
После выхода публикации из документов нотариальной палаты пропали данные о новых инвесторах, в частности, о структурах Конова, Алекперова и госбанка ВТБ, которым руководит Андрей Костин.