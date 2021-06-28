28 июня 2021, 17:00
В Госдуме предложили ограничить выезд непривитых россиян за границу
Депутат Госдумы и член комитета по охране здоровья Алексей Куринный предложил изменить правила выезда российских граждан за границу и разрешить поездки только привитым от коронавируса туристам
Фото: Яндекс.Дзен
Депутат Госдумы и член комитета по охране здоровья Алексей Куринный предложил изменить правила выезда российских граждан за границу и разрешить поездки только привитым от коронавируса туристам.
Алексей Куринный считает, что такое требование простимулирует россиян, которые хотят отдохнуть на заграничных курортах, сделать прививку от коронавируса.
Депутат от «Единой России» также отметил, что такие правила, например, действуют во многих иностранных государствах. Там привитые граждане имеют преференцию для посещения различных общественных пространств и во время путешествия.
Куриный считает, что на внутренние рейсы также следует допускать только вакцинированных пассажиров. При этом он отметил, что сделать это будет очень сложно.