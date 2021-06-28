Александр Ионов, по доносу которого «Медузу» признали инагентом, взялся за «Новую газету»
Александр Ионов пожаловался на «Новую газету» из-за статьи «Шекспир и Шуберт подрывают Россию», в которой рассказывалось о том, что общественник получал финансирование из США
Бывший член московской Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Александр Ионов обратился в Следственный комитет с жалобой на «Новую газету».
Общественник просит следователей защитить свои интересы в рамках статьи о клевете. Одновременно с этим Ионов готовит гражданский иск к редакции.
Александр Ионов пожаловался на «Новую газету» из-за статьи «Шекспир и Шуберт подрывают Россию», в которой рассказывалось о том, что общественник получал финансирование из США. Ионов также намерен обратиться в Минюст с просьбой проверить издание в рамках закона об иностранных агентах.
Напомним, что именно по жалобу Александра Ионова в реестр СМИ-инагентов была внесена «Медуза». В своем обращении он указал, что издание в своих материалах часто ссылается на организации, которые входят в реестр иноагентов.