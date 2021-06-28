Курский губернатор попросил силовиков найти подписчиков, которые оставили под его постом негативные комментарии
Губернатор Курской области Роман Старовойт поручил своим подчиненным совместно с сотрудниками полиции «отработать» подписчиков его аккаунта в соцсети «ВКонтакте», которые написали негативные комментарии о чиновнике
Губернатор Курской области Роман Старовойт поручил своим подчиненным совместно с сотрудниками полиции «отработать» подписчиков его аккаунта в соцсети «ВКонтакте», которые написали негативные комментарии о чиновнике.
Часть комментариев, которые не понравились главе региона, относились к акции «Свеча памяти» в день начала Великой Отечественной войны 22 июня. В рамках этой акции поминальные свечи были выложены в форме «Курск помнит».
Портал Kurskcity.ru сообщает, что под постом губернатора подписчики назвали акцию памяти «пластиковым мусором» и предложили открыть в Курске зоопарк с названием концлагеря. Роман Старовойт очень разозлился из-за таких комментариев и пообещал «найти этих людей».
«Открытость — не вседозволенность. Я прошу проработать с силовиками этот вопрос, найти этих людей и пообщаться с ними, посмотреть им в глаза», - заявил губернатор.
Один из комментариев оставила экоактивистка Юлия Чугунова, которая возмутилась большим количеством бесполезного пластикового мусора, который всегда остается в огромном количестве после праздничных и памятных мероприятий. Активистка заявила, не хотела никого оскорбить, а лишь пыталась привлечь внимание к проблеме экологии.