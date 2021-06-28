Anex Tour расторг договор с красноярским партнером из-за советов по обману тест-системы на COVID-19
Крупный туроператор Anex Tour отказался от сотрудничества со своим представителем в Красноярском крае Екатериной Семеновой из-за того, что она советовала своим клиентам употреблять мирамистин для получения отрицательного ПЦР-теста на коронавирус
Крупный туроператор Anex Tour отказался от сотрудничества со своим представителем в Красноярском крае Екатериной Семеновой из-за того, что она советовала своим клиентам употреблять мирамистин для получения отрицательного ПЦР-теста на коронавирус.
Представитель Anex Tour Алена Хитрова рассказала «Открытым медиа», что Екатерина Семенова не была сотрудником туроператора, а ее турагентство всего лишь работало с оператором по договору франшизы.
Семенова в Instagram написала, что давала своим туристам с положительным тестом на коронавирус советы, как обмануть систему. Она рекомендовала полоскать рот мирамистином, а также обрабатывать этим раствором горло и нос, чтобы тест-система показала отрицательный результат. Владелица турагентства отметила, что после такой обработки полости рта и носоглотки ее клиенты получали отрицательные ПЦР-тесты.