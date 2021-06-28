У родственников-пенсионеров жены главы МВД нашли особняк за 200 млн рублей и квартиру за 50 млн рублей
Согласно декларации, Владимир Колокольцев и его супруга проживают в квартире в Жулебино, владельцем которой силовик стал более 20 лет назад. Официальные доходы главы МВД в предыдущие года составляли 10-13 млн рублей в год
Родственники министра внутренних дел России Владимира Колокольцева оказались владельцами дорогостоящей недвижимости. Об этом сообщает издание «Проект».
Согласно декларации, Владимир Колокольцев и его супруга проживают в квартире в Жулебино, владельцем которой силовик стал более 20 лет назад. Официальные доходы главы МВД в предыдущие года составляли 10-13 млн рублей в год.
«Проект» отмечает, что пока главный полицейский страны декларирует весьма скромные доходы, благосостояние родственников его супруги растет. Например, сестра Веры Колокольцевой Зоя Бердичевская, которая ранее жила в частном доме на хуторе Громковский в Ростовской области, в 2012 году сменила простой дом в провинции на особняк на элитном Рублевском шоссе Московской области.
Формальным владельцем коттеджа в поселке Усово на Рублевке стоимостью около 200 млн рублей является сын Зои Бердичевской Дмитрий, который ранее проживал и работал в транспортной компании в Ростове-на-Дону за скромную зарплату. Зоя и Валерий Бердичевские - пенсионеры, поэтому не смогли бы помощь сыну с покупкой роскошного особняка.
Между тем, за сестрой супруги главы МВД числятся два автомобиля Porsche и квартира на Ленинском проспекте Москвы стоимостью около 50 млн рублей.
Журналисты выяснили, что сама Бердичевская ездит не на Рублевку, а на дачу в Щелковском районе, и не на Porsche, а на Toyota Camry. Предполагается, что речь может идти о старой даче Владимира Колокольцева, которой он владеет с 90-х годов.