Марии Мотузной пригрозили уголовным делом за фотодоказательства нарушения антиковидных норм в больнице
Врач Мариинской больницы в Санкт-Петербурге пригрозил уголовным делом Марии Мотузной, которую ранее пытались незаконно привлечь к уголовной ответственности за оскорбление чувств верующих
Врач Мариинской больницы в Санкт-Петербурге пригрозил уголовным делом Марии Мотузной, которую ранее пытались незаконно привлечь к уголовной ответственности за оскорбление чувств верующих. Медику не понравилось, что пациентка выкладывает в Twitter фотогрфии из больницы.
Ранее Мария Мотузная опубликовала в соцсети пост, в котором возмутилась нарушением антиковидного режима в Мариинской больнице. Девушка сообщила, что во время тихого часа в палату «как в поезде» зашел коммивояжер, который пытался продать пенсионеркам какой-то китайский массажер. Продавец также был со спущенной на подбородок защитной маской.
Спустя некоторое время Мотузную вызвал врач и пригрозил ей «уголовкой» за фотографии из больницы, сделанные без разрешения администрации.
«На мой вопрос: „А то, что у вас торговцы по больнице ходят вы ничего не нарушаете?“ мне ответили „со своими нарушениями мы сами разберемся“. Я сказала, что мне не нужны советы подобного рода и ушла», - сообщила Мария Мотузная.