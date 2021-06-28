В Кремле не увидели нарушения антиковидных норм во время «Алых парусов» в Петербурге
Организаторы праздника выпускников «Алые паруса» в Санкт-Петербурге выполнили все антиковидные требования властей. Такое заявление сделал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков по поводу жалоб на несоблюдение масочного режима и социальной дистанции
Организаторы праздника выпускников «Алые паруса» в Санкт-Петербурге выполнили все антиковидные требования властей. Такое заявление сделал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков по поводу жалоб на несоблюдение масочного режима и социальной дистанции.
«Каждое крупное мероприятие проводится с учетом рекомендаций санитарных властей, главного санитарного врача конкретного города и конкретного региона. Насколько нам известно, такие же рекомендации были сформулированы в Санкт-Петербурге, и они реализовались на месте», - заявил Песков, слова которого приводит ТАСС.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также заявил, что «никаких прямых запретов на такие [крупные] мероприятия нет», а решения по данному вопросу принимают региональные и городские власти.
Праздник выпускников «Алые паруса» прошел в северной столице 25 июня на фоне «взрывного» роста заболеваемости коронавирусом. При этом губернатор Александр Беглов сам заявлял, что сейчас среди ковидных пациентов много представителей молодежи.
Судя по фотографиям и видеозаписям с праздника, опубликованным в соцсетях и СМИ, защитные маски использовали единицы, а о соблюдении социальной дистанции речи вообще не идет.
Депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Борис Вишневский раскритиковал власти города за проведение массового мероприятия на фоне заполненных больниц. «Полной картины (в том числе, числа свободных коек, числа пациентов на ИВЛ и много другого) нет: три с лишним недели Смольный блокирует публикацию медицинской статистики. Скрывая истинную картину. А губернатор рассказывает, что ни Форум, ни Евро-21 якобы не повлияли на заболеваемость. Не верю», - заявил парламентарий.