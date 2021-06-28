В Греции у российских туристов с сертификатами о вакцинации выявили COVID-19
Проверка пассажиров московского рейса «Эгейских авиалиний», прибывшего 26 июня, показала, что четверо из них инфицированы коронавирусом. Туристов отправили на карантин
В Греции у российских туристов, которые при въезде предоставили сертификаты о вакцинации, выявили коронавирус.
Источник РИА Новости в туристической отрасли сообщил, что проверка пассажиров лайнера, прилетевшего из Москвы в Афины, выявила COVID-19 у четверых россиян.
Проверка пассажиров московского рейса «Эгейских авиалиний», прибывшего 26 июня, показала, что четверо из них инфицированы коронавирусом. Туристов отправили на карантин.
Источник информагентства сообщает, что речи о фальшивых сертификатах о вакцинации, скорее всего, не идет, так как туристы предоставили официальные документы.
Напомним, что ранее издание Baza сообщило о том, что в России теперь можно купить самый настоящий сертификат о вакцинации с проводкой через портал «Госуслуги». При этом прививку делать необязательно – пронумерованная вакцина просто выливается, а пустая ампула учитывается как использованная.