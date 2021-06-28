Роскомнадзор готовит новые крупные штрафы для Google, Telegram, Facebook и Twitter
В отношении Telegram составлено три протокола о неудалении запрещенной в России информации, в отношении Google – также три протокола, а в отношении Facebook и Twitter – еще по два протокола
Роскомнадзор направил в суд еще 10 административных протоколов о неудалении противоправного контента в отношении Google, Telegram, Facebook и Twitter.
В отношении Telegram составлено три протокола о неудалении запрещенной в России информации, в отношении Google – также три протокола, а в отношении Facebook и Twitter – еще по два протокола. Стоит отметить, что один протокол против Telegram составлен по статье «Неудаление информации с призывами к экстремистской деятельности, порнографией, наркотиками».
В соответствии с российским законодательством и с учетом выявленных нарушений, мессенджеру Telegram грозит штраф на общую сумму до 16 млн рублей, Google — до 12 млн,а Facebook и Twitter — до 8 млн рублей.
Ранее российские суд по требованию РКН уже оштрафовали популярные соцсети за неудаление противоправного контента на общую сумму 106 млн рублей. Часть претензий Роскомнадзора касалась информации о протестных митингах в поддержку Алексея Навального.