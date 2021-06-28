ФАС проверит рост цен на ПЦР-тесты и анализы на антитела к COVID-19
Федеральная антимонопольная служба России начала проверку по факту сообщений о росте цен на ПЦР-тесты к коронавирусу и анализы на антитела. Крупные лаборатории фиксируют «взрывной» рост стоимости таких анализов из-за повышенного спроса
Федеральная антимонопольная служба России начала проверку по факту сообщений о росте цен на ПЦР-тесты к коронавирусу и анализы на антитела. Крупные лаборатории фиксируют «взрывной» рост стоимости таких анализов из-за повышенного спроса.
В пресс-службе ФАС сообщили, что на основании многочисленных жалоб граждан ведомство направило запросы по вопросу ценообразования в медицинские организации. От лабораторий антимонопольщики требуют обосновать рост стоимости анализов на коронавирус и антитела, которые россиянам приходится сдавать очень часто.
Ранее депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщил, что спрос на ПЦР-тесты и анализы на антитела к COVID-19 резко вырос в середине июня, когда начался рост заболеваемости. По данным РБК, в лаборатории «Инвитро», например, рост числа обращений за последние недели составил 150%.
25 июня сеть «Инвитро» приостановила проведение тестов на количественные антитела к коронавирусу из-за дефицита реагентов, который возник в связи с повышенным спросом.
В дальнейшем рост спроса на анализы, связанные с коронавирусной инфекцией, будет расти еще больше. Это связано с введением новых антиковидных требований. Так, в Москве с 28 июня при посещении кафе и ресторанов необходимо предоставлять сертификаты о вакцинации, справки о наличии антител или ПЦР-тест на коронавирус. В Краснодарском крае такие справки нужно будет предоставлять при заселении в гостиницы и пансионаты с 1 июля. Аналогичные требования для туристов вводят на Камчатке.