28 июня 2021, 11:59
В Москве и Петербурге побит антирекорд по суточному количеству смертей от COVID-19
По данным оперативного штаба, в Москве за прошедшие сутки скончались 124 ковидных пациента, а в Санкт-Петербурге – 110. В целом по России за сутки умерли 611 человек с подтвержденным коронавирусом
Фото: moskva-tyt.ru
В Москве и Санкт-Петербурге по данным на утро 28 июня зафиксирован суточный рекорд смертей из-за осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией.
По данным оперативного штаба, в Москве за прошедшие сутки скончались 124 ковидных пациента, а в Санкт-Петербурге – 110. В целом по России за сутки умерли 611 человек с подтвержденным коронавирусом.
За минувшие сутки в стране было зарегистрировано 21 650 новых случаев заражения COVID-19. Из них на Москву приходится 7 246 случаев, на Петербург – 1 335, а на Московскую область – 2 722.