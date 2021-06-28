В Крыму задержали подозреваемого в подготовке теракта на мосту
Осуществить теракт Караташов планировал во время выборов в Госжуму РФ в сентябре текущего года. Таким образом молодой человек намеревался оказать «воздействие на власть, чтобы руководители страны сложили свои полномочия».
В республике Крым за подготовку подрыва моста задержали 22-летнего россиянина.
Telegam-канал LifeShot утверждает, что подозреваемый Иван Караташов является анархистом и хорошо знает химию. По версии спецслужб, молодой человек планировал подорвать мост через реку Черную в городе Инкерман.
Осуществить теракт Караташов планировал во время выборов в Госжуму РФ в сентябре текущего года. Таким образом молодой человек намеревался оказать «воздействие на власть, чтобы руководители страны сложили свои полномочия». После подрыва моста подозреваемый хотел покончить с собой.
Сотрудники спецслужб выяснили, что Караташов приобретал инструкции по изготовлению взрывных устройств и необходимые компоненты. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статьям «Террористический акт» и «Незаконное приобретение взрывчатых веществ».
В настоящее время Иван Карташов находится в Севастопольской психиатрической больнице, врачи которой проверяют его на вменяемость.